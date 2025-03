Bouygues Telecom joue son va-tout dans la conquête d’abonnés sur les box et cela n’a jamais aussi bien fonctionné

Le choix de Bouygues Telecom de se concentrer sur le fixe comme relais de croissance s’avère payant.

Le patron de l’opérateur s’est permis d’afficher un grand sourire à l’annonce des résultats annuels de Bouygues Telecom : son pari semble pour l’instant gagnant. En novembre dernier, un pivot était annoncé par l’opérateur pour faire des box et de l’internet à domicile le principal relais de croissance de l’opérateur, avec le lancement d’offres inédites (B&You Pure Fibre) et de meilleures propositions quadruple play (B.iG).

« Nous voyons les premiers résultats du changement stratégique amorcé l’année dernière », se réjouit Benoît Torloting. En effet, le quatrième trimestre a été le meilleur sur le segment du fixe depuis 2011 pour Bouygues Telecom, avec 111 000 nouveaux venus au cours de l’exercice. Il a d’ailleurs commencé l’année sur les chapeaux de roue en dévoilant sa nouvelle Bbox WiFi 7, qui bien qu’elle soit encore uniquement accessible en boutique, permet d’améliorer l’image de l’opérateur et de vanter les performances de sa connexion internet sans fil. Si le groupe a également enregistré une croissance de 2.8 millions d’abonnés mobile en un an, c’est avant tout grâce aux 2.4 millions d’abonnés issus du rachat de La Poste Mobile.

Mais cette hausse des recrutements s’est aussi basée sur une plus grande maîtrise des coûts : en début de mois d’octobre 2024, l’opérateur annonçait ainsi le gel des embauches, le non-remplacement des départs, la suppression de 1 500 prestataires externes et le lissage des investissements, ainsi qu’un plan de mobilité négocié avec les syndicats. Et Bouygues Telecom entend continuer à se concentrer sur la France pour croître : « dans les télécoms, il n’y a pas de synergie avec les autres pays », affirme son patron. Face à cette santé de fer affichée pour démarrer l’année 2025, un concurrent n’est pas convaincu : « Ils s’en sortent grâce à une maîtrise extrêmement carrée des coûts, mais risquent de se prendre un mur à terme. »

Source : Challenges

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox