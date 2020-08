Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 300 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles chez Free. Voici nos suggestions, si vous comptiez renouveler votre smartphone avec un budget de 300 euros en poche. Des modèles dont vous pourrez d’ailleurs retrouver nos tests complets et non sponsorisés

Redmi Note 9 Pro : un smartphone très complet à moins de 300 euros

Si vous avez environ 300 euros comme budget, nous conseillons le Redmi Note 9 Pro, que Free propose en plus à 269 euros au lieu de 299 euros. Même s’il n’est pas parfait, celui-ci coche pas mal de cases au regard de son prix contenu. Il propose en effet un écran bien défini et sans encoche (mais manquant un peu de luminosité), assez de performances pour jouer à des jeux gourmands, de quoi s’amuser en photo, une bonne autonomie et une charge vraiment rapide. On a par ailleurs le support de la B28 chère à Free et le mini-jack. Le constructeur n’est pas avare non plus concernant les accessoires, fournissant une coque de protection, des écouteurs de bonne facture et un chargeur un peu plus puissant. Bref, on ne peut que vous le conseiller, tout comme ses prédécesseurs.

Redmi Note 9 à 199 euros : un smartphone très équilibré pour les petits budgets

Difficile de reprocher quelque chose à ce Redmi Note 9 au regard du prix serré et des prestations. Il coche certes moins de cases que sa déclinaison Pro (avec sa charge très rapide, par exemple), mais offre une belle expérience utilisateur. Cerise sur le gâteau : le constructeur l’accompagne d’accessoires, dont un chargeur plus puissant que nécessaire, des écouteurs de bonne facture et une coque de protection. Au même titre que ses prédécesseurs, le Redmi Note 9 est une valeur sûre à conseiller aux petits budgets.

iPhone 7 : un smartphone Apple à 209 euros

Si vous avez une préférence pour l’écosystème iOS, Free propose un iPhone 7 32 Go à 209 euros avec le partenaire PRS, spécialiste du reconditionné. Ce modèle propose pour rappel un écran 4,7 pouces en 1 334 x 750 pixels, de la photo 12 Mégapixels à l’arrière et 7 Mégapixels à l’avant et une certification IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Il tourne sous la dernière version en date d’iOS.

Alcatel 3L 2020 : la bonne autonomie et le paquet sur la photo sur un smartphone à moins de 150 euros

L’Alcatel 3L 2020 est l’une de nos bonnes surprises sur les petits prix lors de nos derniers tests. Pas de gros effort sur le design de l’appareil, mais aucun aspect totalement rédhibitoire au quotidien. On a la possibilité de jouer grâce au duo chipset Helio P22 + mémoire vive 4 Go, une bonne polyvalence en photo avec le triple capteur 48 + 5 + 2 Mégapixels à l’arrière et une autonomie atteignant sans problème les 2 jours grâce à la batterie 4 000 mAh. Le smartphone est B28 et les solutions de déverrouillage efficaces. Un assez bon souvenir de test au regard du prix.

Alcatel 1S 2020 : une expérience honnête à 99 euros pour les budgets vraiment très serrés

L’Alcatel 1S 2020 prouve que l’on peut avoir une bonne expérience à 99 euros. Le design est certes daté, la finition sans prétention, la photo loin d’être exceptionnelle et la charge un peu longue face aux charges rapides actuelles, mais on peut s’amuser un peu en photo et jouer à des titres à la mode comme Call of Duty Mobile (avec des graphismes au minimum). Lecture d’empreinte digitale et reconnaissance faciale fonctionnent très bien. Avec la batterie 4 000 mAh, la journée sera une formalité et les 2 jours d’autonomie envisageables. Le support de la 4G 700 MHz (B28) est de la partie. Vous l’aurez compris, nous le conseillons vivement aux budgets les plus serrés.