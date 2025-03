Des abonnés Freebox déçus, Free Mobile et consorts moins inventifs ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

La fidélité, c’est de ne pas payer plus ?

“Nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du 01/03/2025, vous bénéficierez automatiquement d’une remise sur votre abonnement: votre offre sera facturée au tarif de 34,99€/mois pendant 6 mois, au lieu de 39,99€/mois”, annonce Free dans un mail envoyé aux abonnés concernés, révèle Busyspider à partir d’un témoignage. La remise s’élève ainsi à 5€/mois, soit une économie de 30 euros. Cette annonce est également transmise par SMS. Une offre pour récompenser une certaine fidélité, mais d’autres abonnés se sentent un petit peu oubliés.

La fin de C8 et NRJ 12, une censure, vraiment ?

La nouvelle chaîne de Cyril Hanouna est désormais accessible sur toutes les Freebox, sur le canal 31, selon nos tests. Depuis hier, les fidèles téléspectateurs de TPMP pourront donc retrouver l’émission en direct de 18h20 à 21h15. Mais la fin de C8 et NRJ 12 aura fait couler beaucoup d’encre, il faut cependant rappeler que la décision de fermeture de la chaîne vient des propriétaires et non de l’Arcom.

Difficile d’innover pour Free Mobile et les autres opérateurs

Free a annoncé hier le lancement d’une nouvelle offre sur le site Veepee.fr. Celle-ci propose un forfait mobile incluant 60 Go (contre plus de 100 Go les fois précédentes) pour 9,99 €/mois (contre 7,99€ précédemment), sans limite de durée. Une offre qui est assez loin d’être révolutionnaire, mais il faut l’admettre : difficile de réinventer le forfait mobile…

Un IBAN dévoilé, ça reste risqué

Après la cyberattaque qui a exposé les données de 19 millions d’abonnés Freebox en octobre dernier, une nouvelle vague d’arnaques sévit actuellement. Exploitant les informations volées notamment les IBAN et adresses postales, des escrocs envoient des e-mails frauduleux aux abonnés Free se faisant passer pour Amazon et incitent les victimes à cliquer sur un lien piégé. Et s’il est difficile de faire quelque chose avec un IBAN seul, il convient de rappeler qu’il n’est pas impossible de l’utiliser…

Le sport relégué en bout de zapliste sur les Freebox ?

Ainsi que nous vous l’annoncions ce week-end, à partir de ce mardi, la numérotation de plusieurs chaînes sportives évolue sur Freebox. Ces modifications, déjà prévues depuis quelque temps, libèrent le canal 31 pour l’arrivée d’une nouvelle chaîne, TPMP, éditée par Cyril Hanouna. Des amateurs de sports à la TV se sentent un petit peu lésés de Infosport+ reculer énormément dans la zapliste, après la disparition d’Eurosport 2 des offres TV by Canal…

