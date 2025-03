Le saviez-vous : Free Mobile propose 2 options pour ses abonnés au forfait 2€ qui ont des envies d’ailleurs

Free Mobile propose à ses abonnés au forfait 2€ deux options pour communiquer depuis ou vers l’étranger : Voyage et Internationale.

Si le forfait Free 5G à 19,99€/mois est idéal pour les globe-trotters avec 107 destinations incluses et une enveloppe de 35 Go/mois, il est également possible de voyager avec le forfait 2€, bien que l’expérience soit plus limitée.

Pour ces abonnés, Free propose l’activation de l’option Voyage depuis l’espace abonné. Cette option permet d’émettre et de recevoir des appels et des SMS depuis l’étranger et l’Outre-Mer hors Europe et DOM.

Toutefois, l’opérateur recommande de désactiver le service de données pour éviter tout dépassement de forfait, sauf pour ceux ayant souscrit à l’un des deux boosters payants de Free lesquels incluent de de la data en Europe et DOM selon la formule choisie. Pour les communications depuis l’Europe et les DOM (voir liste dans la brochure tarifaire), l’activation de cette option n’est pas nécessaire.

Dans tous les cas, il est conseillé de privilégier autant que possible une connexion Wi-Fi pour naviguer sur Internet et d’utiliser des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Messenger pour passer des appels et envoyer des messages gratuitement.

L’option Internationale : pour appeler depuis la France vers l’étranger

De manière distincte, Free Mobile propose également l’option Internationale. Cette option permet aux abonnés d’émettre des appels et des SMS depuis la France métropolitaine vers des fixes et mobiles situés à l’international et en Outre-Mer, lorsque ces destinations ne sont pas incluses dans le forfait. Les communications sont alors facturées aux tarifs en vigueur.

Pour activer l’une de ces deux options, Free Mobile demande le paiement d’une avance sur consommation de 10€ par carte bancaire lors de la première activation. Concernant les MMS et l’utilisation d’Internet depuis l’étranger et l’Outre-Mer, l’activation de l’option Data est nécessaire (celle-ci est activée par défaut). Les communications seront d’abord déduites de l’avance sur consommation, puis facturées aux tarifs en vigueur une fois cette avance épuisée, comme indiqué dans la brochure tarifaire.

Les options Voyage et Internationale sont disponibles dans l’espace abonné Free Mobile, rubrique Mon forfait > Mes options. Pensez à les activer avant votre départ pour éviter toute mauvaise surprise.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox