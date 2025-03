Orange lance la première solution au monde pour aider les opérateurs à déployer la 5G+ rapidement

Orange réinvente le déploiement de la 5G Standalone avec une solution cloud inédite

Orange marque une avancée significative dans l’industrie des télécommunications avec le lancement de sa solution « 5G Core Network as a Service » (CNaaS). Dévoilée le lundi 3 mars lors du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, cette innovation permet de virtualiser le cœur de réseau 5G et de l’offrir sous forme de service cloud entièrement géré. L’objectif est de réduire les barrières techniques et financières pour les opérateurs souhaitant déployer la 5G Standalone (SA).

Le cœur de réseau 5G, pilier essentiel de l’infrastructure, gère l’authentification des utilisateurs, la connexion aux services et le routage des données. Jusqu’à présent, son déploiement nécessitait des investissements massifs en équipements physiques et en compétences techniques. Avec CNaaS, Orange transforme cette architecture complexe en un service cloud accessible en quelques clics. Cette approche permet aux opérateurs de lancer un réseau 5G SA sans dépendre d’une infrastructure physique lourde, la 5G SA étant conçue pour fonctionner de manière totalement indépendante de la 4G.

Le modèle économique adopté repose sur le principe du « Pay-as-you-grow », offrant une flexibilité inégalée aux opérateurs. Ceux-ci peuvent adapter leur capacité en fonction de la demande réelle, évitant ainsi des coûts fixes trop élevés. Cette souplesse constitue un atout stratégique pour les nouveaux entrants sur le marché, leur permettant d’optimiser leurs dépenses tout en bénéficiant d’une infrastructure de pointe.

En confiant la gestion intégrale de l’infrastructure à Orange, les opérateurs sont ainsi déchargés des contraintes techniques. L’opérateur français assure l’hébergement, les mises à jour logicielles, les correctifs de sécurité et la conformité réglementaire. Les clients peuvent ainsi se concentrer sur le développement de leur couverture réseau et de leurs offres commerciales.

L’offre CNaaS intègre également des services essentiels tels que la connectivité IPX, les services de signalisation en temps réel et la couverture roaming internationale. En outre, des outils d’analyse de données avancés permettent aux opérateurs d’améliorer la performance et la fiabilité de leur réseau. Cette solution s’inscrit dans la plateforme Click, lancée en octobre dernier, qui centralise la gestion des services de connectivité via une interface intuitive et des API intégrées.

Au-delà des avantages technologiques et économiques, cette virtualisation répond également aux enjeux environnementaux, explique l’opérateur. En réduisant la nécessité d’installer et de maintenir des équipements physiques, elle contribue à limiter l’empreinte carbone du secteur. Orange affirme ainsi sa volonté d’allier innovation et développement durable, prouvant que la modernisation des infrastructures télécoms peut rimer avec responsabilité écologique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox