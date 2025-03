Free vous fait gagner une semaine de vacances en pension complète dans les plus belles régions de France

Free (Oqee) et Ushuaïa TV vous offrent une semaine de vacances pour célébrer 20 ans de nature à la télévision. Il n’y aura qu’un seul vainqueur.

À l’occasion du 20ᵉ anniversaire d’Ushuaïa TV, la chaîne dédiée à la nature et à l’environnement, Free via son service TV Oqee, marque le coup avec un nouveau jeu concours intéressant. L’opérateur vous propose de tenter votre chance pour remporter un séjour d’une semaine dans un village vacances Capfrance pour quatre personnes.

Pour participer, il suffit de suivre les comptes @OQEEbyFree sur X (ex-Twitter) et @Ushuaia_TV, puis de retweeter le post annonçant le concours. Le tirage au sort aura lieu le 18 mars 2024.

Le grand gagnant du concours remportera un séjour de 8 jours (7 nuits) pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans dans un village vacances Capfrance de son choix, sous réserve de disponibilité. Ce lot, d’une valeur de 2 500 €, est valable jusqu’au 15 décembre 2025. L’hébergement est en pension complète (7 petits-déjeuners, 7 déjeuners hors boissons et 7 dîners hors boissons).

Ce qui reste à la charge du gagnant, les boissons lors des repas, les frais de transport et de déplacement et les dépenses personnelles et la taxe de séjour À noter que le séjour n’est pas valable pendant du 15 juillet au 15 août ainsi que pendant les vacances de Noël et de février (pour les séjours à la montagne).

Avec près de 80 destinations, CapFrance se revendique comme le premier réseau de villages vacances et hôtels clubs indépendants en France. Les lieux d’implantation sont les Alpes-de-Haute-Provence, Aveyron, Cantal, Ardèche, Bretagne Nord, Bretagne Sud, Centre-Val de Loire, Bourgogne, Charentes, Gironde, Landes, Corse, Côte d’Azur, Méditerranée, Gers, Haute-Savoie, Mont-Blanc, Jura, Normandie, Côte d’Opale, Périgord, Quercy, Provence, Vercors, Pyrénées, Savoie, Vanoise, Vendée, Vosges, Alsace.

