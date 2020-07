Free a déjà choisi sa première tête d’affiche pour la diffusion de la Ligue 1, avec une première émission officialisée

Thomas Thouroude sera le présentateur de deux émissions exclusives sur le futur service Free Ligue 1, dont “Kickoff”.

En lançant le compte Twitter dédié à son service, l’opérateur annonçait que l’on aurait plus de nouvelles “très vite”. Il n’a pas menti puisque quelques minutes après, Free Ligue 1 a dévoilé le nom d’une nouvelle émission exclusive et la présence au casting d’un animateur bien connu des fans du ballon rond.

Thomas Thouroude, ancien présentateur de L’équipe du dimanche sur Canal+ et de Tout Le Sport sur France 3 a été choisi par l’opérateur de Xavier Niel pour deux émissions hebdomadaires, qui devraient être mises en ligne respectivement chaque vendredi et lundi d’après l’Equipe. Le présentateur au ton décalé a d’ailleurs officialisé le nom de l’une d’entre elle : Kickoff, tout en faisant appel à des passionnés pour y réaliser des chroniques.

Heureux de faire partie de la Team @FreeLigue1 ! Et toi champion, tu nous rejoins ? #FreeKickOff https://t.co/O6U3Fg6qtQ pic.twitter.com/JOyTDqQ5gV Thomas Thouroude (@ThomasThouroude) July 31, 2020

S’agira-t-il du maître de piste, du monsieur loyal qui doit porter les contenus exclusifs proposés sur les Freebox ? Ce qui est sûr, c’est que l’animateur était déjà pressenti en février dernier pour participer au projet inédit de l’opérateur. En effet, Free avait fait appel à plusieurs sociétés de production, dont la sienne pour proposer du contenu en plus des matchs.

Car les extraits de chaque rencontre du championnat ne seront pas les seuls atouts de Free. En effet, l’opérateur veut proposer un réel vent de jeunesse avec son service. “Vous allez retrouver des personnalités connues, des gens qui sont dans le métier depuis quelques années et qui vont avoir des rôles divers et variés, des chroniqueurs et présentateurs mis à égalité autour d’un monsieur loyal “, affirmait un développeur Free dans une interview réalisée par Univers Freebox. Le trublion des télécoms s’est donc doté d’un homme fort, qui pourrait être Thomas Thouroude, mais aussi de plusieurs visages pour incarner son service, qui mélangera information et divertissement, du “footainement”.