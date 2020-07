Free lance le compte Twitter officiel de son offre Ligue 1

L’opérateur de Xavier Niel a lancé la communication sur les réseaux sociaux pour son nouveau service Free Ligue 1, avec la création d’un compte dédié sur Twitter.

Le compte @FreeLigue1 a été créé et mis en avant par Free sur l’oiseau bleu. De quoi teaser l’arrivée du futur service, inclus dans les offres Freebox Pop et Delta, et gratuit pour les autres abonnés Freebox ne bénéficiant pas de promotions.

L’opérateur a ainsi publié son premier tweet d’annonce, indiquant la reprise le 21 août, un jour plus tôt que la date du 22 indiquée par Free pour le lancement du service sur ses box. Les fans de ballon rond vont ainsi pouvoir bénéficier de plus d’informations concernant cette offre inédite, avec laquelle Free veut innover et contrecarrer les stratégies d’exclusivités de ses concurrents.