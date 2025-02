Free envoie déjà un mail à ses abonnés Freebox pour promouvoir la nouvelle offre de Qiara en s’appuyant sur Trustpilot

Free cherche à booster les ventes de son partenaire Qiara en proposant à ses clients box une nouvelle offre de télésurveillance à prix très accessible.

“Les intrus vont devoir revoir leurs plans…”, Free ne perd pas de temps et démarche ce 12 février ses abonnés Freebox par courriel. En effet, seulement 24h après lancement de la nouvelle offre Qiara Protect, l’opérateur la met déjà en avant auprès de ses clients. “Design. Efficace. Pro. La sérénité sans engagement. Découvrez le nouvel abonnement Qiara Protect. Grâce à la mise à disposition du matériel de sécurité, et la télésurveillance professionnelle 24/7, protégez votre domicile à prix accessible”, annonce l’opérateur. Il faut dire que ce nouvel abonnement a de quoi susciter l’intérêt. Pour la première fois, Qiara permet d’accéder à ses équipements (caméra intelligente, détecteur de mouvement et d’ouverture, clavier et sirène), sans devoir les acheter (199€ jadis pour les abonnés Freebox) mais en les louant tout en incluant tous ses services dans un seul et même forfait affiché à 19,99€/mois. Certains abonnés Freebox peuvent profiter d’1 mois offert.

Afin d’inciter ses abonnés à protéger leur domicile avec Qiara, Free met en avant dans son mail les avis recensés sur Trustpilot. Les utilisateurs sont principalement satisfaits par ce système d’alarme connecté de nouvelle génération puisque sur 400 avis, Qiara décroche une note de 4,7/5.

Qiara est une marque assez récente dans le milieu de la sécurité domestique. Son histoire est étroitement liée à Free puisqu’elle a été créée par Alexis Bidinot qui a occupé le poste de directeur-général adjoint d’Iliad entre 2017 et 2020 et s’était en particulier occupé du lancement de la Freebox Delta. La startup a levé 14 millions d’euros auprès de Xavier Niel et d’Iliad en 2023 pour investir dans le marketing et augmenter la production.

