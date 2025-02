Abonnés Freebox : comment bénéficier du 1er mois offert à la nouvelle offre tout compris d’alarme connectée et de télésurveillance de Qiara

Pour profiter du 1er mois offert à la nouvelle offre Qiara Protect proposée depuis ce matin aux abonnés Freebox, tout se passe sur l’espace abonné Freebox. Cette promotion est toutefois soumise à plusieurs conditions, les anciens abonnés de l’opérateur n’y auront pas droit.

Qiara, la start-up française qui révolutionne la sécurité domestique, propose dès aujourd’hui aux abonnés Freebox sauf Crystal et One, sa toute nouvelle offre d’alarme connectée “Qiara Protect” à seulement 19,99€/mois. A ce prix, est mis à disposition des équipements (une caméra intelligente, un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouverture, un clavier et une sirène), la télésurveillance est incluse ainsi que tous services de Qiara. Par ailleurs, les abonnés Freebox peuvent profiter d’un avantage exclusif avec le 1er mois offert pour toute nouvelle souscription. Mais comment y souscrire ? Il suffit pour cela de se rendre dans l’espace abonné Freebox, rubrique “Mon Abonnement”, puis d’accéder à la sous-catégorie Alarme et télésurveillance Qiara. Autre possibilité, une page dédiée sur le site de Free permet de s’abonner à l’offre via un lien. Il vous sera demandé de saisir votre identifiant Freebox et mot de passe.

Il est à noter que l’ offre Qiara Protect est distincte de Free et souscrite directement auprès de Qiara. Le 1er mois offert (4,99€ de livraison à la commande) concerne uniquement l’abonnement Qiara Protect (hors équipements supplémentaires). l’offre promotionnelle est réservée aux abonnés Freebox (hors Freebox Crystal/v5 et Freebox One), et pour toute nouvelle souscription aux offres Qiara, sous réserve d’avoir souscrit à l’offre Qiara Protect dans un délai de deux mois suivant la souscription à l’offre Freebox. Et tout cela est applicable une seule fois par abonnement Freebox et non cumulable avec une autre promotion.

Avant de cliquer sur “j’en profite” pour ceux qui sont intéressés, Free invite également à estimer vos besoins. Vous serez alors redirigés vers le site de Qiara. Plusieurs questions se succèderont alors à l’écran comme sur le type de logement et sa surface, le nombre d’entrées que possède votre habitat, et le type de télésurveillance qui vous intéresse. Vous recevrez alors votre recommandation personnalisée par email.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox