Xavier Niel répond aux inquiétudes autour de l’IA : pertes d’emploi, remplacement d’artistes, formation nécessaire…

Face aux inquiétudes autour des conséquences du développement de l’intelligence artificielle, Xavier Niel se veut rassurant.

Juste avant le coup d’envoi du Sommet pour l’Action sur l’Intelligence Artificielle, Xavier Niel, fondateur de Free et Arthur Mensch, PDG et co-fondateur de Mistral AI sont beaucoup intervenus pour parler d’IA. Lors d’une interview partagée au micro de France Inter hier, plusieurs inquiétudes ont été remontées aux deux entrepreneurs autour de l’explosion de l’intelligence artificielle et de son utilisation.

Xavier Niel aborde d’ailleurs l’une d’entre elle spontanément, lorsque Léa Salamé lui demande si on est passé à l’ère de l’IA : “Je ne sais pas si on a changé d’ère, mais on apporte des nouveautés qui vont simplifier nos vies. La question classique que vous avez, c’est « est ce que je vais perdre mon job à cause de l’intelligence artificielle ? », la réponse, elle est « non, mais je risque d’être remplacé par quelqu’un qui sait utiliser l’intelligence artificielle » et je pense que c’est le message que l’on veut porter en commun” avec Arhtur Mensch. Il s’appuie ainsi sur le lancement de Le Chat de Mistral, qui est maintenant offert aux abonnés Free Mobile. Il plaide cependant pour une formation à appréhender et comprendre ce qu’est l’IA. “Ce que je pense, c’est qu’on doit tous être formés à ça, l’IA c’est pas magique. C’est un modèle de probabilité, je lui donne toutes les infos et il sort un résultat. L’IA est très bonne pour traiter des informations, mais ça n’invente pas, c’est très dur pour l’IA d’inventer quelque chose. Demandez à une IA de faire des blagues et vous verrez. C’est une aide.“, argumente-t-il. De plus, il n’hésite pas à affirmer que “pour l’instant ça crée de l’emploi, l’IA, parce qu’on crée des datacenters, on crée des modèles, on crée des start-up,,, Pour l’instant l’IA a un solde positif de création d’emploi.”

Aux yeux de Xavier Niel, l’IA doit simplement servir à débarrasser des tâches contraignantes de la vie professionnelle et personnelle de l’utilisateur. Il explique ainsi que l’IA a remplacé les moteurs de recherche pour lui :« sur Google je vais devoir poser de nombreuses fois une question avant d’avoir la réponse et sur Le Chat je peux avoir une réponse immédiate, sur un sujet très pointu et très précis. Les IA vont répondre directement à la question ou Google ne le fait pas ».

Avec l’émergence des IA pouvant générer des images, des histoires, des musiques, le secteur culturel s’inquiète cependant de voir des créatifs privés d’expositions et de financement et, ultimement, de ne plus pouvoir vivre de leur talent. Le milliardaire rétorque alors :« je ne sais pas si vous avez déjà un lu écrit par l’intelligence artificielle. Moi, rien quand je sais que c’est produit par l’IA, je n’ai pas envie de le lire. J’ai envie d’avoir à l’autre bout quelqu’un qui est capable de créer. L’IA est capable de vous faire le meilleur épisode de Dix pourcent, mais elle n’est pas capable de vous inventer Dix pourcent. »

Et son partenaire durant cette interview, Arthur Mensch explique pour sa part que l’IA ne peut pas vraiment remplacer le travail créatif d’un artiste :« ça fonctionne extrêmement bien quand vous avez une boucle d’interactions entre le créateur et l’intelligence artificielle. Il faut lui donner de la matière pour qu’il sorte de la manière : si vous lui demandez une histoire ça va être extrêmement moyen et extrêmement nul, Mais si vous avez quelqu’un qui est intelligent, créatif et qui va stimuler l’IA, on peut aboutir sur un bon résultat. C’est la même chose que la photo, qui n’a pas fait disparaître la peinture ; c’est vraiment un nouvel outil au service des créateurs ». Pour rappel, plusieurs entreprises ont notamment été critiquées pour utiliser des images générées par l’IA dans des supports promotionnels, à défaut d’embaucher des graphistes ; qui coûtent plus cher qu’un logiciel d’IA générative.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox