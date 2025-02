Attention à ces SMS, appels, emails de prétendus fonctionnaires, cela peut vous coûter cher

La répression des fraudes tire la sonnette d’alarme concernant des usurpations d’identité où des malfrats se font passer par des agents légitimes de la fonction publique.

Les arnaques par usurpation d’identité restent une menace majeure en cybersécurité. Des escrocs se font passer pour des institutions légitimes via e-mails, SMS ou appels téléphoniques afin de récupérer des données personnelles ou soutirer de l’argent. Face à la sophistication croissante de ces méthodes, la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) alerte sur la recrudescence de ces pratiques frauduleuses.

Les malfaiteurs exploitent désormais l’image des administrations pour manipuler leurs victimes. Un faux agent de la DGCCRF peut, par exemple, appeler en prétendant signaler des achats frauduleux effectués en votre nom, allant jusqu’à citer votre numéro de carte bancaire pour crédibiliser son discours. D’autres stratagèmes incluent l’envoi de SMS alarmants incitant à appeler un numéro surtaxé, ou encore des e-mails frauduleux redirigeant vers un site falsifié imitant celui d’une administration publique. Ces techniques visent à instaurer un climat d’urgence pour pousser à l’erreur.

Pour se prémunir, la vigilance est essentielle. Toute demande de coordonnées bancaires ou de mots de passe par SMS, téléphone ou e-mail doit éveiller les soupçons. Un ton insistant, des fautes d’orthographe ou des liens suspects sont autant de signes d’une possible arnaque. En cas de doute, mieux vaut contacter directement l’administration concernée via ses canaux officiels. Il est également recommandé de signaler ces tentatives frauduleuses au 33700 ou sur cybermalveillance.gouv.fr. Enfin, si l’escroquerie a abouti, il est crucial de porter plainte et de prévenir sa banque pour bloquer toute transaction frauduleuse.

