Droits TV : DAZN menace de ne pas tout payer pour la Ligue 1, la LFP se prépare en urgence

Un nouveau bras de fer pourrait s’engager bientôt au sujet de la Ligue 1.

Le football français traverse une période d’incertitude alors que la question des droits TV inquiète les instances dirigeantes. Un conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a été convoqué en urgence mercredi pour discuter de la situation après que DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, a menacé de ne pas honorer une partie des paiements dus. Cette information, révélée mardi soir par une source proche du dossier, a été confirmée par l’AFP.

Dans un courriel adressé aux membres du conseil d’administration, Vincent Labrune, président de la LFP, a qualifié la situation d’« urgente » et a convoqué cette réunion pour évoquer la problématique des droits TV avec les clubs. Cette décision fait suite à une information publiée par L’Équipe.

DAZN est tenu de verser dans les prochains jours la quatrième échéance du contrat signé cet été avec la Ligue. Cependant, la plateforme britannique remet en cause ce paiement, mettant en avant des conditions d’exploitation jugées difficiles, notamment en raison du piratage. Cette menace fait peser une incertitude sur l’équilibre financier du football français, déjà fragilisé par un marché des droits TV en pleine mutation.

La LFP, qui espérait initialement obtenir un milliard d’euros par saison lors de son dernier appel d’offres, a dû revoir ses ambitions à la baisse après l’échec de la procédure. Finalement, les droits de diffusion ont été cédés pour environ 500 millions d’euros par an à DAZN, qui diffuse huit des neuf rencontres par journée, et à beIN Sports, en charge du neuvième match. Outre cette baisse de revenus, la politique tarifaire initiale de DAZN, fixant un abonnement à 30 euros par mois, a suscité une forte opposition parmi les amateurs de football. Face aux critiques, la plateforme a été contrainte de revoir sa stratégie, sans pour autant calmer toutes les inquiétudes autour du financement de la Ligue 1. Cette nouvelle crise témoigne une fois de plus des difficultés rencontrées par le football français pour assurer sa stabilité financière à long terme.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox