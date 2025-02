Fin de l’ADSL : des pubs à la télé réclamées pour éviter aux maires de se prendre des “baffes”

Si les premières extinctions du réseau cuivre en début janvier n’ont a priori pas causé de problème, l’Avicca continue de réclamer un plan d’information à l’échelle nationale.

La première étape symbolique de la fermeture du réseau apportant l’ADSL et la téléphonie fixe est saluée par l’Avicca, mais l’association de collectivités engagée pour le numérique pense déjà à l’après. En effet, il convient de prévenir les usagers avant l’arrêt de l’ADSL chez eux, mais pour l’heure, cette responsabilité est laissée aux élus et aux opérateurs commerciaux eux-mêmes.

Or, l’Avicca rappelle, comme le Président de la Communauté d’agglomération de Melun Val de Seine, qu’une des craintes des élus et devoir des administrés “prendre d’assaut” les mairies et les élus locaux lorsque la coupure sera réalisée. En effet, les élus, contrairement aux opérateurs, sont véritablement “à portée de baffes”, ou tout du moins à portée de plaintes récurrentes alors qu’ils n’ont aucun pouvoir sur le sujet.

En ce sens, plusieurs associations d’éllus et de communes réclament un plan de communication d’envergure nationale, à travers les médias audiovisuels pour “mieux faire connaître ce plan de fermeture du cuivre au plus grand nombre. Il s’agit de faire disparaître cette épée de Damoclès et l’incertitude qui l’accompagne : combien d’habitants ou de professionnels se feront surprendre par la coupure effective et iront se plaindre… bien évidemment à leur maire !“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox