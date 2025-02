Free annonce offrir beIN Sports aux abonnés Freebox pendant 1 semaine

Profitez des chaînes de beIN Sports en clair sur Freebox TV et Oqee du 13 au 20 février 2025.

Bonne nouvelle pour les amateurs de sport ! Tout comme Orange, Free offre à ses abonnés Freebox un accès aux chaînes beIN Sports en clair du 13 au 20 février 2025. C’est l’occasion idéale de découvrir ou profiter des compétitions et sports accessibles comme le football avec la Ligue 1 McDonald’s (1 match), la Bundesliga, Liga, Liga Portugal, Süper Lig turque et Ligue 2 BKT. Ou encore le basketball et le très attendu NBA All-Star Week-End, sans oublier le handball (Liqui Moly Starligue) et le tennis avec les tournois WTA 1000 de Doha et de Dubaï.

Pour en profiter, il vous suffira de vous rendre sur les chaînes beIN Sports sur Freebox TV ou Qqee pour accéder gratuitement à l’ensemble des contenus. Aucune activation n’est nécessaire.

Source : Portail Free

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox