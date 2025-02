Orange annonce le recrutement de 6 000 nouveaux CDI en France d’ici 2027

L’opérateur historique signe à l’unanimité un accord sur la Gestion de l’Emploi et des Parcours Professionnels afin de placer l’évolution professionnelle et l’accompagnement des salariés au cœur de sa stratégie. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de dialogue social renforcé avec les partenaires sociaux.

Une nouvelle étape dans la transformation du groupe. Orange prévoit d’embaucher 6 000 nouveaux collaborateurs en contrat à durée indéterminée (CDI) en France entre 2025 et 2027. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de l’accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), signé le 10 février avec les organisations syndicales représentatives CFDT F3C, CFE-CGC Orange et CGT FAPT.

En substance, cet accord vise à accompagner l’évolution des métiers et des compétences au sein du groupe en France. Il marque l’engagement d’Orange dans une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en réponse aux mutations du secteur des télécommunications. L’opérateur historique entend ainsi renforcer l’employabilité de ses salariés et faciliter leur mobilité interne.

Plusieurs mesures destinées à structurer l’évolution des parcours professionnels vont ainsi voir le jour. Parmi elles, l’identification des métiers en tension ou émergents afin d’orienter les formations et les mobilités internes. Orange annonce que plus d’un million d’heures de formation seront dispensées chaque année pour permettre aux salariés d’adapter leurs compétences aux besoins du marché.

Les dispositifs de reconversion interne et de mobilité seront également renforcés. Un programme baptisé “Orange Perspectives” facilitera la transition des employés vers des métiers en croissance. Des primes d’accompagnement et un congé de “respiration” seront mis en place pour permettre aux salariés d’explorer de nouvelles perspectives professionnelles.

Un soutien aux différentes étapes de la carrière

Cet accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, prévoit aussi un accompagnement spécifique pour les salariés en milieu et fin de carrière. Pour les plus de 45 ans, des mesures dédiées à la transmission des savoirs et à la prévention de la pénibilité seront instaurées. Pour ceux en fin de parcours professionnel, le “Temps Partiel Aidé” (TPA) sera reconduit, permettant une réduction du temps de travail sans impact significatif sur la retraite.

Par ailleurs, Orange renforce son soutien aux salariés dont les postes sont concernés par une baisse d’activité, en leur proposant des parcours de reconversion interne ou externe. Un congé de mobilité sera également disponible pour ceux qui souhaitent se réorienter vers d’autres secteurs. En parallèle des 6000 recrutements en CDI, l’ex-France Télécom poursuivra son engagement en faveur de l’alternance et l’insertion pro des jeunes avec l’objectif affiché d’accueillir au minimum 2 600 alternants par an jusqu’en 2027

Avec cet accord, Orange confirme sa volonté d’adapter ses ressources humaines aux défis du secteur tout en plaçant l’évolution professionnelle et l’accompagnement des salariés au cœur de sa stratégie. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de dialogue social renforcé avec les partenaires sociaux, marquant une nouvelle étape dans la transformation du groupe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox