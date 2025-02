Les abonnés Free Mobile semblent privés pour le moment de la version Pro de Le Chat sur l’application mobile

Le Chat Pro n’est visiblement pas encore activé sur la nouvelle application iOS et Android de Mistral AI pour les abonnés Free Mobile. Seule la version standard semble aujourd’hui accessible. Pas de problème en revanche sur la version web.

Grâce à un partenariat inédit en France Free est devenu cette semaine le 1er opérateur en France à proposer à tous ses abonnés mobile un assistant IA, avec le Chat Pro, la nouvelle version premium de l’assistant IA de Mistral AI, offert pendant 12 mois en exclusivité. Les 15,5 millions de clients Free Mobile peuvent ainsi bénéficier gratuitement d’un outil aux fonctionnalités multiples, alternative crédible à ChatGPT.

Lancé la semaine dernière, le Chat Pro est ainsi conçu pour répondre aux besoins quotidiens professionnels et personnels des utilisateurs avec une rapidité inégalée. Mistral AI a profité de ce lancement pour lancer également sa 1ère application mobile, venant accompagner une version ordinateur qui a fait ses preuves.

Si Free a d’ailleurs indiqué que Chat Pro est accessible à ses abonnés “aussi bien sur le web que sur application mobile (iOS ou Android)”, les premiers retours d’abonnés attestent d’un problème d’activation de la version Pro sur les smartphones. Si celle est bien accessible sur le web dès la première connexion après avoir créé un compte, seule la version dite gratuite serait accessible pour le moment sur l’application iOS et Android. : “Je profite d’un compte Pro Le Chat grâce à Free. Sur Safari, tout est ok. Mais sur l’application iPhone et iPad, mon compte est considéré comme un compte « gratuit ». L’option Pro n’apparaît pas. Je me suis déconnecté, reconnecté, j’ai désinstallé les applications, rien n’y fait”, témoigne par exemple Oligoms. “C’est exact. J’ai le même problème. L’appli venant tout juste de sortir, elle ne prend peut-être pas encore en compte les comptes pro. Ou bien elle bug. Ou prend son temps ou…”, confirme Corentin. Selon nos constatations, les fonctionnalités de la version Pro ne sont bel et bien pas proposées, et aucune mention “Le Chat Pro” n’est affichée dans le menu à contrario de la mouture web. Il pourrait s’agit d’un bug qui sera corrigé prochainement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox