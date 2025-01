Bouygues Telecom accuse Free Mobile d’avoir envenimé les relations entre opérateurs, le tacle de Xavier Niel en réponse

Olivier Roussat, directeur général de Bouygues Telecom, est revenu sur l’impact de l’arrivée de Free Mobile sur le marché avec un angle assez peu abordé. Et sous la critique, Xavier Niel n’hésite pas à répondre avec une dose d’humour.

L’arrivée en janvier 2012 de Free Mobile a bouleversé le marché des télécoms a bien des égards : baisse des prix, concurrence exacerbée, forfaits plus enrichis… Olivier Roussat, directeur général de Bouygues Telecom, a été interviewé par le youtubeur spécialisé dans la tech et l’entrepreneuriat Romain Lanéry et l’une des questions portait sur l’arrivée de Free Mobile.

Le DG explique ainsi qu’avant l’arrivée d’Iliad, la maison-mère de Free, sur le marché, les opérateurs entretenaient des relations “cordiales”. Mais lorsque Free est arrivé, “on a commencé a voir des insultes dans tous les sens. D’ailleurs on a attaqué et on a gagné, puisqu’on a littéralement été insultés” ajoute-t-il. Il faut dire qu’à son lancement, l’opérateur n’avait pas mâché ses mots, qualifiant les pratiques des opérateurs concurrents de “racket” et “d’arnaques”.



Si de l’eau a coulé sous les ponts depuis 2012, Bouygues Telecom semble donc avoir une certaine rancune tenace envers l’opérateur de Xavier Niel. Et justement, celui-ci a répondu a la déclaration de son concurrent sur X. En effet, sur le compte officiel du milliardaire à la tête d’Iliad, le clip vidéo a été reposté avec un ajout cinglant : les unes portant sur la condamnation pour entente entre Orange, SFR et Bouygues Telecom en 2005. Le créateur de Free ironise ainsi sur la nature “cordiale” des relations entre les opérateurs, pointant du doigt leurs anciens accords autour du prix de la téléphonie mobile.

Tu m’étonnes que c’était cordial pic.twitter.com/TzBCiAVv60 — Xavier Niel (@Xavier75) January 27, 2025

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox