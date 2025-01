Abonnés Freebox : une nouvelle version de Cafeyn est déployée avec une fonctionnalité pratique

Le service de presse en ligne Cafeyn lance une nouvelle mise à jour sur iOS permettant aux utilisateurs de ne pas louper la sortie de leur média préféré.

Cafeyn se présente aujourd’hui comme le leader de la presse en ligne en France. Si son ambition est de créer un champion européen de la distribution de presse numérique, la plateforme continue d’améliorer son application avec une nouvelle mise à jour déployée sur iOS cette semaine. Numérotée 12.6.1, elle permet d’être tenu informé de la publication de vos magazines préférés via des notifications.

Il vous suffit ainsi d’activer les notifications éditoriales dans vos paramètres. Elles permettent ainsi de vous voir recommander les meilleurs articles concernant vos centre d’intérêts. Les développeurs ont également amélioré la page de chaque média en ajoutant un onglet “A propos” pour mieux connaître ce dernier.

Cafeyn continue de se développer et a récemment revu en profondeur son identité visuelle, intégré la possibilité de peaufiner ses recommandations, tout en continuant d’enrichir son catalogue via le rachat de miLibris, Blendle, Kidjo, et de la plateforme Toutabo/ePresse (Readly France) l’année dernière par exemple. Le service est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, mais aussi proposé en option avec trois mois offerts aux abonnés Révolution et Pop.

