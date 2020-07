Freebox Connect : comment utiliser la nouvelle app iOS et Android pour un WiFi au poil ? Free vole à votre secours

Vous souhaitez paramétrer, personnaliser et optimiser votre Freebox et ses équipements ? La nouvelle application Freebox Connect est faite pour ça. Voici comment l’associer à votre box.

Pour le lancement de sa Freebox Pop, Free a eu à coeur d’accompagner au mieux ses abonnés en lançant une série de tutoriels sur son compte YouTube. Après l’installation du serveur, du player puis du répéteur WiFi Pop, l’opérateur explique aujourd’hui en vidéo comment effectuer une première connexion avec sa nouvelle application Freebox Connect afin de contrôler votre Freebox où que vous soyez (téléchargement de l’app, sélection du serveur, association de la Freebox, mot de passe etc).

Compatible avec les Freebox Pop, Delta, One, Révolution et mini 4K, Freebox Connect permet de surveiller les appareils connectés et leurs consommation, de définir des profils familiaux pour contrôler le temps d’écran des enfants, de planifier le fonctionnement le Wi-Fi à la maison (éteindre durant le travail ou les vacances), de gérer le filtrage Mac et de faciliter le partage de la connexion Wi-Fi grâce à un QR Code. Elle inclut un mode sombre (ou Dark Mode).

Ce guide ne vous explique cependant pas comment paramétrer l’application, disponible sur iOS et Android. Univers Freebox a ainsi réalisé plusieurs tutos afin de vous aider étape par étape dans son utilisation :