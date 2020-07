Freebox TV : Xavier Niel débarque aujourd’hui sur la nouvelle chaîne Bsmart pour une édition très spéciale

Le fondateur de Free sera l’invité ce mercredi à 12h sur Bsmart de Delphine Sabattier, première journaliste à avoir vu et dévoilé la Freebox !

Un invité très spécial ce midi dans Smart Tech, le magazine quotidien de l’innovation de la chaîne d’info économique Bsmart de Stéphane Soumier lancée le 16 juin dernier en avant-première sur les Freebox (canal 327) avant de débarquer plus tard sur les box d’Orange et Bouygues Telecom. “Non ce n’est pas George Clooney mais Xavier Niel, vice-président du groupe Iliad qui sera sur le plateau de Delphine Sabattier durant toute l’émission”, a informé hier la chaîne, non sans humour. Au programme, une interview long format de Xavier Niel sur Free, la Freebox Pop mais aussi l’innovation et l’avenir des technologies.

Pour l’anecdote, Delphine Sabattier a été la première journaliste à découvrir la Freebox en 2002, avant le grand public. Xavier Niel lui a présenté contre toute attente la première box triple play dans un bureau chez Free : “J’ai tenu le secret pendant 1 mois pour garder l’exclusivité pour le magazine. Ça a été un score de vente exceptionnel”, s’est-elle souvenue dans une interview il y a deux ans.