Comment installer le serveur de la Freebox Pop, Free lance un tuto pratique

Vous venez de recevoir votre Freebox Pop et vous souhaitez être accompagné dans l’installation de son serveur ? Free vous explique tout en vidéo.

L’heure des premiers envois a sonné hier, la Freebox Pop va commencer à prendre place dans le salon des abonnés. Afin d’accompagner les novices de A à Z , Free a publié hier sur son compte Youtube une série de tutoriels très pratiques. Deux d’entre-eux concernent l’installation du serveur de la box. Le premier vient en aide aux abonnés Adsl et le second vise les clients fibre. On y retrouve différentes consignes et toutes les étapes à suivre, par exemple où trouver le module SFP pour un branchement fibre et comment insérer la jarretière optique. Les tutoriels prodiguent quelques astuces en cas de blocage et expliquent comment connecter ses appareils en WiFi ou en Ethernet.