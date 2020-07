Abonnés Freebox Delta : Prime Video permet désormais la création de profils sur Android et iOS

Après l’avoir déployé sur sa version navigateur, le service de SVOD propose de créer de créer des profils sur son application pour smartphones Android et iOS.

Un déploiement progressif pour un réel plus sur le service de SVOD d’Amazon. Il est désormais possible de gérer qui regarde quel contenu sur Prime Video, en créant des profils dédiés à chaque habitant de votre foyer (avec un maximum de 6 profils). Alors que la fonctionnalité n’était présente que sur le site primevideo.com jusqu’à présent, il est désormais possible de gérer cela depuis votre smartphone Android.

Une fois la fonctionnalité activée sur votre appareil, vous verrez ainsi débarquer une pop-up lors de l’ouverture de votre application vous indiquant son arrivée.

Un premier profil au nom de votre compte amazon est directement créé. Il est possible d’en créer simplement, en cliquant sur le bouton “mes vidéos” dans la partie inférieure de votre écran. Nommez le, déterminez s’il est à destination des enfants ou non et le tour est joué.

Il est possible de modifier ces profils à votre guise, puis de changer selon l’utilisateur sur votre appareil. Le déploiement est progressif, il est donc possible que vous n’ayez pas accès tout de suite à cette fonctionnalité.

L’abonnement Amazon Prime est inclus dans votre offre Freebox Delta et dorénavant proposé en option sur Freebox mini 4K et vous donne également accès à des services comme Prime Reading, Prime Music ou Twitch Prime ainsi qu’à la livraison rapide sur la plateforme de e-commerce. L’application pour le service SVOD Prime Video est quant à elle disponible sur la Freebox One et sur la toute récente Freebox Pop.