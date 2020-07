Les abonnés Freebox peuvent désormais remplacer leur player mini 4K par celui de la pop en multi-TV

Les abonnés Freebox multi-TV peuvent désormais échanger leur Player Freebox mini 4K pour le tout nouveau boîtier de la Pop.

De quoi passer à la vitesse supérieure sur son second téléviseur. Il est désormais possible d’opter pour le nouveau player de Free, embarquant Oqee et Android 9, à la place de votre mini 4K, si vous êtes abonné en Multi-TV.

Il suffit pour cela de se rendre dans l’onglet “télévision”, puis “gérer mon option Multi-TV” de l’espace abonné. Free vous propose alors soit de résilier cette option, ou de changer de boîtier TV. Deux player vous sont alors proposés : celui de la Freebox Révolution, pour 9.99€ par mois et celui de la Freebox Pop pour 4.99€ par mois.

Le player Pop est donc proposé au même prix que la Freebox mini 4K, dont le tarif à été revu à la hausse en 2018 (passant de 1.99€/mois à 4.99€/mois).

A noter que pour les abonnés Freebox Delta, le player Pop est la seule option disponible en multi-TV, au même tarif de 4.99€ par mois.

Merci à @vachegti