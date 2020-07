Forfait Série Free : Free Mobile s’aligne sur les offres de RED by SFR et Bouygues Telecom

Free augmente à nouveau temporairement le tarif de son forfait Série Free, avec plus de data en France et à l’étranger. Ce faisant, il se calque sur les offres proposées par ses concurrents.

Le forfait Série Free passe désormais à 13.99€/mois, pour 80 Go de data, SMS/MMS/appels illimités et pour la première fois une enveloppe de 10Go en roaming à l’international, avant de rebasculer au bout d’un an sur le forfait Free 100 Go. La promotion est disponible jusqu’au 28 juillet prochain. Une offre résolument calquée sur ce que proposent les offres concurrentes chez B&You et RED.

En effet, la stratégie derrière les changements de formule chaque pour ce forfait intermédiaire semble être de s’aligner et répondre aux offres concurrentes. La marque low-cost de SFR propose par exemple le même forfait pour 14€, soit le même prix à un centime près. Et du côté de Bouygues Telecom, parmi ses diverses promotions B&You, l’opérateur propose un forfait à 14.99€ avec la même enveloppe de données (en France comme à l’étranger) et trois mois d’abonnement Spotify Premium offerts.

Une stratégie commerciale qui n’est cependant pas facile à suivre pour les nouveaux abonnés. En effet, en moins de deux mois, l’offre 80Go chez Free aura été proposée avec trois tarifs différents : 10.99€, 11.99€ et maintenant 13.99€. Si l’enveloppe de data en roaming peut changer, la différence de prix reste importante avec des variations toutes les semaines. Il faut dorénavant scruter chaque mercredi les changements d’offre pour trouver le bon plan, en espérant ne pas voir son forfait moins cher deux semaines après.