Comparatif : quel est l’abonnement Freebox le plus attractif avec la totale ?

Avec la Freebox Pop, Free propose désormais 5 offres dont 3 triple-play avec un tarif gravitant autour des 40-50€ par mois. Pour les fanas de services, quelle offre est la plus avantageuse ? Univers Freebox fait le calcul pour vous.

Trois Freebox à la fin il n’en restera qu’une. Nous vous proposons ici un petit comparatif pour déterminer quelle Freebox est la plus avantageuse si vous voulez avoir un abonnement complet (Freebox + Free Mobile + services annexes).

Nous comparerons ainsi la Freebox Pop, nouveau bébé de Free arrivé il y a deux semaines sur le marché, à sa grande soeur la Freebox Delta avec Player Pop et à la Freebox Révolution. Quelle offre vaut le plus le coup, si vous voulez avoir accès à la totale ?

Par cela, nous entendons l’accès à Netflix essentiel, Amazon Prime, TV By Canal et au service de presse Cafeyn ainsi qu’au forfait Free Mobile illimité pour les abonnés Freebox.

Freebox Pop, le nouveau challenger

Xavier Niel a frappé fort en présentant sa Freebox Pop lors de la Keynote Free : un player Pop sous Android TV et une interface Oqee intelligente ainsi qu’un débit partagé en fibre jusqu’à 5Gbps. Sans compter le Wi-Fi intelligent avec un répéteur inclus dans l’offre… De quoi séduire de nouveaux abonnés ! D’autant plus que ceux-ci bénéficient d’une offre spéciale, avec un forfait Free Mobile data illimité à 9.99€/mois. TV by Canal est proposé sur la Pop pour 4.99€/mois et remplace Famille by Canal. C’est parti pour les mathématiques.

Freebox pop : 39.99€/mois

TV By Canal : 4.99€/mois

Forfait Free Mobile : 9.99€/mois

Netflix Essentiel : 7.99€/mois

Amazon Prime : 5.99€/mois

Cafeyn : 9.99€/mois

Total : 78.94€ par mois

Freebox Delta : le haut de gamme, avec un player Pop

Free propose une nouvelle possibilité pour ceux n’ayant pas besoin d’un player Free Devialet : optez pour son nouveau décodeur Pop. Avec sa fibre 10G EPON, son NAS et ses multiples services inclus (notamment Netflix, Prime et Cafeyn ainsi que TV By Canal), l’offre haut de gamme reste-t-elle plus avantageuse que ses deux soeurs ? Calculons cela.

Freebox Delta + Player Pop : 49.99€/mois

TV By Canal : inclus

Forfait Free Mobile illimité : 15.99€/mois

Netflix Essentiel : inclus

Amazon Prime : inclus

Cafeyn : inclus

Total : 65.98€ par mois

La Freebox Révolution : la valeur sûre

Si vous voulez opter pour la rassurante et encore très solide Freebox Révolution, avec son lecteur blu-ray et son NAS, sa fibre 1Gbps, combien va vous coûter d’opter pour la totale ?

Freebox Révolution : 44.99€/mois

TV By Canal : inclus

Forfait Free Mobile illimité : 15.99€/mois

Netflix Essentiel : 7.99€/mois

Amazon Prime : 5.99€/mois

Cafeyn : 9.99€/mois

Total : 84.95€ par mois

Verdict : La Freebox Delta reste championne en terme de rapport qualité-prix

Pour résumer donc, la Freebox Pop avec la totale reviendra à 78.94€ par mois , moins chère ainsi que la Freebox Révolution avec un tarif de 84.95€. C’est la Freebox Delta avec player Pop qui se démarque nettement, avec son prix mensuel de 65.98€.

Avec cette nouvelle offre permettant de se passer du coût supplémentaire dû au player Free-Devialet (480€) si on le souhaite, la Freebox Delta avec player Pop reste résolument le choix logique pour un abonné souhaitant accéder au maximum de services. Même si la Freebox Pop propose une belle promo sur son forfait mobile, la complétude de l’offre haut de gamme de Free en fait le meilleur abonnement en terme de rapport qualité/prix.

Il s’agit bien évidemment d’un comparatif orienté sur les services, chaque Freebox répond à des besoins bien spécifiques, à vous de faire votre choix selon votre situation.