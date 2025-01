Free Pro tease le lancement d’une nouvelle Freebox, rendez-vous demain

Comme c’était attendu, l’évènement prévu le 14 janvier par l’opérateur professionnel semble bien être l’occasion du lancement d’une nouvelle Freebox Pro.

Free Pro fait du teasing. La veille d’une conférence organisée au siège d’Iliad ce 14 janvier, l’opérateur publie sur X une vidéo qui ne laisse plus vraiment de mystère sur le sujet de l’évènement.

Demain sera donc l’occasion pour l’opérateur de présenter une nouvelle Free Pro, c’est en tout cas ce que laisse présager le teaser dévoilé sur les réseaux sociaux. On y voit en effet les contours d’une box, noire, éclairées par des rais de lumière. La vidéo se termine sur un simple “rendez-vous demain”.

Près de quatre ans après son lancement en mars 2021, la Freebox Pro serait ainsi potentiellement remise au goût du jour. La box propose en effet des débits allant jusqu’à 7 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload, des performances impressionnantes il y a quelques années, mais aujourd’hui la plupart des opérateurs proposent des offres 8Gbit/s symétriques. Qui sait si d’autres surprises sont prévues par Free Pro durant cette conférence qui aura lieu demain. L’opérateur a continuellement innové depuis son lancement, affirmant sa volonté de s’imposer sur un marché où régnait le duopole d’Orange et SFR. L’opérateur expliquait en septembre dernier travailler avec plus de 70 000 entreprises et organisations publiques.

