Abonnés Freebox : lancement d’une opération spéciale avec des offres promotionnelles sur de nombreux films

C’est parti pour les VODays, une semaine dédiée au cinéma sur plusieurs plateformes de vidéo à la demande permettant de faire ses achats de films sans se ruiner.



Pratique si vous avez des envies de cinéma. Du 13 au 19 janvier 2023, de nombreuses plateformes participent aux VODays en proposant une série de tarifs préférentiels sur de nombreux films. Une sélection assez large est au rendez-vous, allant de titres cultes à des films plus récents. Certains sont d’ailleurs disponibles sur les Freebox.

Les VODays permettent en effet d’acheter ou louer des films à des prix assez intéressants sur plusieurs plateformes, notamment depuis les player Freebox sur Canal VOD, Filmo, Prime Video et UniversCiné. Mais d’autres services sont concernés comme Apple TV, Arte VOD, Orange VOD, Premiere Max, , Rakuten TV, PathéHome ou encore Viva. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’une de ces plateformes et de choisir un film parmi la sélection nommée VODays, assez bien indiquée sur Filmo ou sur Prime Video par exemple. Il est également possible d’accéder à certains services partenaires via l’application Oqee sur smartphone, c’est le cas de Filmo TV.

Si c’est la première fois que vous achetez ou louez sur votre plateforme, vous serez invité à créer un compte qui ne prend que quelques instants. Vous serez ensuite en mesure de vous connecter et de visualiser vos achats. OOn peut trouver des offres intéressantes comme le dernier film de M.Night Shyamalan “Trap” à 4.99€ en UHD sur Amazon Prime Video mais aussi des classiques comme Asterix et Obelix : Mission Cléopâtre, disponible à la location 2.99€ ou à l’achat pour 4.99€… Il y a du choix.

