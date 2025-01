Abonnés Freebox avec TV By Canal et Canal+ : l’application myCanal sur Android s’améliore

L’application myCanal s’améliore sur les smartphones Android.

Une nouvelle mise à jour importante a été lancée sur Android par Canal+ pour son application dédiée aux smartphones tournant sous l’OS de Google. En effet, depuis le 12 janvier 2025, une nouvelle version logicielle est déployée par la filiale de Vivendi.

Il peut être intéressant de l’installer puisque les développeurs annoncent succinctement apporter des “améliorations sur l’ensemble de l’application”. Cependant, aucun détail n’a été donné par les équipes de Canal+. Pour rappel, myCanal est l’application permettant aux abonnés aux offres du groupe Canal d’accéder aux chaînes, replay et services de streaming qu’il distribue. Son accès est notamment inclus pour les abonnés Freebox avec TV by Canal (Ultra, Delta, Révolution) et tous les abonnés Canal+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox