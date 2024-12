Orange donne des précisions sur l’arrivée de Disney Channel et National Geographic sans surcoût pour ses abonnés Livebox

Abonnés Livebox, les deux chaînes majeures de Disney seront disponibles le 2 janvier dans un premier temps uniquement sur les décodeurs d’Orange. Pour les autres supports comme l’application TV d’Orange sur les smartphones et TV connectées, il faudra patienter un mois de plus.

Tout comme Free, Orange a annoncé le 20 décembre un accord de distribution avec The Walt Disney Company. Ce partenariat va comme prévu permettre à tous les clients TV d’Orange d’accéder sans surcoût aux chaînes Disney Channel, et National Geographic via le décodeur TV de leur Livebox dès le 2 janvier.

Pour ceux qui utilisent un autre support, il faudra patienter un peu puisque l’opérateur historique annonce via son Mag TV, une disponibilité des deux chaînes de Disney à partir du 6 février prochain sur l’application TV d’Orange sur smartphones (iOS, Android) et tablettes ou encore sur les téléviseurs connectés équipés de l’application TV de l’opérateur. Autre précision, National Geographic sera à retrouver sur le canal 110 et Disney Channel sur le canal 90.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox