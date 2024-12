Toute l’équipe d’Univers Freebox vous souhaite une excellente année 2025

Chers lectrices et lecteurs, toute l’équipe d’Univers Freebox vous souhaite une bonne année 2025. Avec toujours plus de nouveautés et un moral au beau fixe.

Toute l’équipe d’Univers Freebox, le Conseil d’administration, les journalistes, les rédacteurs, les vidéastes, les modérateurs, les accompagnateurs numériques du concept Store Univers Freebox, les responsables administratifs et techniques, tous les stagiaires et tous les autres bénévoles, qui donnent tous de leur temps pour vous informer, vous aider et vous divertir, vous souhaitent une excellente année et un excellent réveillon !

En cette nouvelle année qui débute, nous citons les prénoms d’une partie de ceux qui font vivre Univers Freebox au quotidien : Anthony, Vincent, Fred, Frédéric, Olivier, Laurent, Clémentine, Tibet, Kevin, Cindy, Raphael, Christophe, Fouzi, Nicolas, Marjolaine, Maxime, Lucas, et tous les autres bénévoles et stagiaires…

Que cette nouvelle année vous apporte, santé, succès et beaucoup d’informations croustillantes sur Univers Freebox et notre chaîne YouTube. La rédaction souhaite remercier l’ensemble des lecteurs et commentateurs, pour l’intérêt que vous nous portez, tous les jours, et c’est notre récompense.

Grâce à vous, Univers Freebox est un acteur majeur de l’information sur les télécoms, avec 2,5 millions de visiteurs uniques et plus de 10 millions de pages vues chaque mois.

Enfin, nous remercions Free mais également l’ensemble des médias, acteurs de l’audiovisuel, chaînes de télévision, tous les autres opérateurs avec lesquels nous entretenons de bons rapports et les institutions, parmi lesquelles l’Arcep, l’ANFR ou encore Infranum, qui font pleinement confiance à Univers Freebox, et qui nous communiquent en permanence des informations à partager. Sans oublier la communauté de Freenautes, véritables dénicheurs d’informations.

Le site web, la chaîne YouTube ainsi que le Concept Store Univers Freebox continuent à fonctionner durant toute la période des fêtes pour vous informer et vous aider.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox