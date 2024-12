Free lance un nouveau jeu-concours en partenariat avec Disney+

A l’occasion de la sortie du documentaire “Never Too Late” au sujet d’Elton John, Free propose de gagner des vinyles de son album.

Pour les fans de musique, un concours à ne pas louper. Free propose en effet de faire gagner vingt vinyles de l’album Diamonds d’Elton John, à l’occasion de la sortie du documentaire “Elton John : Never Too Late” sur Disney+. Cet album comprend une sélection des plus grands succès de l’artiste en collaboration avec Bernie Taupin, avec des titres comme “Rocket Man”, Can You Feel the Love Tonight” ou “Daniel”.

Pour participer au concours, il suffit de répondre au questionnaire sur le site de Free. Une fois inscrits, les participants doivent attendre la fin du jeu-concours pour le tirage au sort.

Elton John: Never Too Late de R.J. Cutler et David Furnish, un documentaire intimiste et riche en émotions sur les débuts du chanteur, qui a fêté ses 50 ans de carrière, est disponible depuis le 13 décembre sur Disney+. Tandis qu’il se prépare à donner son ultime concert en Amérique du Nord, au Dodger Stadium de Los Angeles, Elton raconte les hauts et les bas de ses premières années dans le métier, et explique comment il a surmonté l’adversité, les agressions verbales et physiques et ses addictions avant de devenir l’icône qu’il est aujourd’hui. Pour rappel, Disney+ est inclus avec l’abonnement Freebox Ultra et disponible en option sur les autres Freebox, à l’exception de la Révolution.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox