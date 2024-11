Clin d’oeil : pour gagner des abonnés, DAZN agite la carotte dans un club de Ligue 1

DAZN signe un partenariat avec l’OGC Nice. A l’occasion du 120e anniversaire du club, une campagne promotionnelle inédite va permettre aux supporters qui s’abonneront à DAZN de bénéficier d’un bon d’achat de 100€ dans la boutique officielle sur le parvis de l’Allianz Riviera.

Comment recruter plus d’abonnés et se rapprocher de son objectif d’1,5 million de clients d’ici décembre 2025. Pour l’heure, le diffuseur de 8 matchs sur 9 en direct de la Ligue 1 aurait séduit près de 500 000 utilisateurs à en croire les informations de L’Equipe. Lancée une première fois en septembre, puis reconduite en octobre, sa promotion est finalement prolongée jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, pour toute nouvelle souscription l’abonnement Unlimited est proposé au prix de 19,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an.

Mais cela sera-il suffisant ? Pour maximiser un peu plus ses recrutements, DAZN cherche aujourd’hui à se rapprocher des clubs. Ce 7 novembre, la plateforme de streaming sportif annonce un partenariat avec l’OGC Nice, devenant ainsi “Fournisseur Officiel” et “Partenaire Média” du club azuréen. Cela tombe bien car c’est le 120e anniversaire du club. DAZN et l’OGC Nice vont ainsi lancer une campagne promotionnelle inédite permettant aux supporters du club “qui s’abonneront à DAZN de bénéficier d’un bon d’achat de 100€ sur une sélection de produits OGC Nice x Le Coq Sportif et de produits dérivés pour les supporters à valoir exclusivement à la boutique officielle du club, sur le parvis de l’Allianz Riviera”, indique un communiqué.

Par ailleurs, DAZN proposera cette saison des contenus exclusifs au sein de la page dédiée au club dans l’application DAZN, avec notamment 20 matchs inoubliables des Aiglons parmi l’élite du football français. Le diffuseur disposera également d’un accès exclusif aux joueurs pour créer des contenus spécifiques, offrant ainsi aux supporters des moments d’immersion dans les coulisses de leur club de cœur.

