Iliad et son datacenter le plus innovant et écologique sur leur 31 pour accueillir le nouveau ministre de l’industrie

Le data center innovant et écologique opéré par OpCore et Scaleway, DC5 a été le théâtre d’une rencontre entre Iliad et le nouveau ministre délégué à l’industrie Marc Ferracci.

La semaine dernière, Marc Ferracci a pu rencontrer Thomas Reynaud et Aude Durand, respectivement CEO et Deputy CEO du Groupe Iliad ainsi que d’autres cadres lors d’une visite dans le datacenter innovant et écologique DC5 de la maison-mère de Free. Ils ont notamment pu discuter de la stratégie du groupe en matière d’IA et de Cloud, notamment portée par Scaleway.

Le lieu ne fut pas choisi au hasard, fleuron de l’innovation d’Iliad dans le domaine, DC5 est l’hébergeur de la plus grande partie de la puissance de calcul Cloud IA d’Iliad, la plus grande d’Europe à date. L’installation héberge le supercalculateur DGX SuperPOD de NVIDIA équipé des systèmes NVIDIA DGX H100, la meilleure plateforme de calcul dédiée aux applications IA au monde.

Cet investissement a représenté une étape importante pour le Groupe, qui a pour ambition d’accroître à court terme la capacité de calcul disponible pour ses clients. Scaleway a ainsi annoncé en 2024 l’acquisition de plus de 1 000 GPUs NVIDIA H100 supplémentaires, afin de proposer des services de « GPU Cluster On Demand », qui permettent l’entraînement de larges modèles pour tous les usages de l’IA. D’autant que le groupe, disposant déjà de 5 data center a déjà lancé la construction d’un sixième site et a annoncé un investissement de 2.5 milliards d’euros de nouvelles installations. déploiement de Ce fut également l’occasion pour lui de découvrir Moshi, un modèle d’intelligence artificielle doté de capacités vocales inédites. Il est le fruit du travail des chercheurs de Kyutai, le laboratoire de recherche indépendant en intelligence artificielle, cofinancé par le Groupe Iliad.

En plus de cela, le data center DC5 est aussi l’un des plus sobres en Europe. Il est en effet équipé d’un système dit adiabatique, reposant sur le principe de l’évaporation d’une très faible quantité d’eau quand la température extérieure l’exige. Combiné au refroidissement des serveurs par l’air extérieur, ce système permet de ne pas avoir recours à la climatisation et d’économiser ainsi 30 à 40% d’électricité par rapport à un data center traditionnel, tout en consommant 9 à 10 fois moins d’eau que les systèmes à tours de refroidissement ouvertes.

