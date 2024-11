Scaleway (Iliad) booste ses capacités pour participer à l’avenir de l’IA

La filiale cloud d’Iliad, maison-mère de Free, considère que l’IA doit se tourner vers trois concepts clés pour se développer et a mis les moyens pour le permettre.

Fournisseurs de matériel et de logiciels, fournisseurs de puces et de GPU, fondateurs de start-up, ingénieurs, directeurs techniques et chercheurs : tous les acteurs majeurs de l’écosystème de l’IA ont rejoint Scaleway à Station F aujourd’hui pour la 2nde édition de sa conférence ai-PULSE. Dans le cadre de cet évènement, la conviction suivante a été portée autour de mots-clés : “big, efficient & open” (grand, efficace et ouvert ; NDLR).

Dans cette optique, Scaleway qui disposait déjà de la plus grande capacité de calcul dédiée à l’IA en Europe, a par exemple annoncé avoir multiplié par trois cette dernière grâce à l’acquisition de GPUs Nvidia H100 supplémentaires. De plus, Damien Lucas, PDG de Scaleway, a annoncé que l’entreprise opèrera plus de 5000 GPUS d’ici à quelques semaines, soit une multiplication par 5 de sa capacité de calcul en un an. Scaleway sera aussi le premier fournisseur du cloud du continent à proposer NVIDIA Blackwell, la puce IA la plus puissante au monde, mais qui consomme jusqu’à 25 fois moins d’énergie.

D’où le “efficient”, qui entend justement essayer d’être responsable d’un point de vue écologique. Iliad rappelle ainsi que la plus grande partie de sa puissance de calcul est hébergée dans l’un des datacenters les plus économes en eau et en énergie d’Europe et qu’elle s’est engagé à n’utiliser que des datacenters à l’empreinte environnementale drastiquement réduite. De plus, Scaleway a dévoilé à ai-PULSE 2024 son calculateur d’empreinte environnementale. Il s’agit à date du calculateur le plus complet et le plus approfondi pour le cloud, dans la mesure où il couvre les trois scopes d’émissions, ainsi que l’impact des équipements et la consommation d’eau.

Enfin, pour l’esprit open source, Scaleway a tissé des liens privilégiés avec les principaux fournisseurs de technologies IA – notamment les partenaires de la conférence ai-PULSE : NVIDIA, AMD, Ampere, VAST Data, DDN, Dell Technologies…

