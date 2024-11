“Le numérique paraît insoutenable” pour la présidente de l’Arcep, qui appelle à une action Européenne

L’Arcep, mais aussi l’Ademe et l’Arcom, s’inquiètent de l’impact du numérique sur l’environnement et veulent une prise de conscience au niveau européen.

Même si des entreprises cherchent à améliorer la situation en termes de climat via le numérique, Laure de la Raudière, présidente du régulateur des télécoms, “est convaincue du fait que cela ne suffira pas”. Elle affirme entre autres que si rien n’est fait, l’empreinte carbone du numérique en France pourrait tripler entre 2020 et 2050 et que 10% de la consommation électrique française est déjà liée aux services numériques.

“Pire encore : la forte croissance de ces impacts n’est pas compatible avec les engagements pris par la France et l’Union européenne à travers l’Accord de Paris. Aujourd’hui, le numérique, si indispensable à notre économie, si essentiel à notre quotidien, semble insoutenable” assénait-elle le 5 novembre dernier lors de l’ouverture de la 4e édition du GreenTech Forum. Elle appelle donc à l’action collective, tant du point de vue d’initiatives d’associations et d’entreprises, qu’en poussant les développeurs et éditeurs de service à rendre leurs services plus efficaces pour consommer moins de ressources. “Il est également temps de remettre en cause certaines fonctionnalités introduites dans les services numériques comme l’autoplay ou le défilement infini. Ces fonctionnalités, conçues pour que nous passions toujours plus de temps en ligne, ne sont-elles pas superflues ? Ne faut-il pas aussi promouvoir l’idée d’une certaine « sobriété » en matière de numérique ?” ajoute-t-elle.

Les régulateurs l’affirment : face aux grandes plateformes numériques, principaux fournisseurs des services numériques que nous utilisons, “le bon niveau d’action est l’Europe” et ils souhaitent inscrire leur démarche à cet échelon, dans la lignée des chantiers lancés par la précédente mandature dans notre secteur. “Nous ne pourrons pas le faire seuls”.

