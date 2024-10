Le saviez-vous : Free permet à ses abonnés Freebox de garder le contrôle total de leur WiFi

L’application Freebox Connect est aujourd’hui incontournable pour partager son WiFi ou en restreindre l’accès de manière sécurisée.

L’application officielle Freebox Connect, disponible sur iOS et Android, rend la gestion de votre réseau WiFi intuitive, même pour les moins expérimentés. Que ce soit pour partager facilement votre connexion sans-fil ou pour limiter l’accès à certains appareils, cette application vous offre un contrôle complet.

Avec cette application partager votre WiFi devient un jeu d’enfant. Vous pouvez envoyer un accès réseau en quelques clics via un QR Code ou directement par SMS. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique lorsque vous avez des invités ou que vous souhaitez éviter de divulguer votre mot de passe.

Gérer les connexions et définir des restrictions

Une des fonctionnalités les plus pratiques de l’application est la possibilité de définir des plages horaires pour activer ou désactiver votre WiFi. Cela vous permet, par exemple, de couper l’accès la nuit ou pendant des périodes spécifiques. Mais ce n’est pas tout : vous pouvez également contrôler quels appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles de jeu, etc.) ont le droit de se connecter à votre réseau.

Dans la rubrique “Réseau“, vous trouverez l’option permettant de restreindre l’accès au WiFi à certains appareils. Par défaut, cette option est désactivée, mais vous pouvez la configurer pour autoriser uniquement une liste précise d’appareils, ou au contraire bloquer ceux que vous ne souhaitez pas voir se connecter. Vous avez la possibilité de sélectionner un appareil déjà détecté ou d’en ajouter un manuellement en entrant son adresse MAC. Cela signifie qu’aucun nouvel appareil ne pourra se connecter sans être explicitement autorisé, une précaution utile à garder en tête si des invités souhaitent se connecter à votre réseau.

Depuis 2021, les répéteurs WiFi sont compatibles avec le système de filtrage par liste blanche de Freebox Connect. Cela permet d’étendre la gestion des accès WiFi à l’ensemble de votre domicile, même dans les zones desservies par les répéteurs.

Gérer les accès depuis Freebox OS

Si vous préférez gérer votre réseau WiFi depuis un ordinateur, il est possible de créer ces listes de filtrage et de restrictions directement via Freebox OS, le système d’exploitation de votre Freebox, accessible depuis n’importe quel navigateur web (Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc.).

Pour éviter toute modification non désirée, Freebox Connect propose également une option de verrouillage dans le menu “Plus“. Vous pouvez définir un code à quatre chiffres ou activer l’authentification via Touch ID, empêchant ainsi quiconque de désactiver les restrictions en votre absence. Idéal pour assurer que vos règles d’utilisation d’internet restent respectées, même lorsque vous avez le dos tourné.

En somme, Freebox Connect est un outil puissant qui vous permet de garder le contrôle total de votre réseau WiFi, que ce soit pour le partager facilement ou en restreindre l’accès de manière sécurisée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox