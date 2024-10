La carte Vitale va débarquer sur l’app France identité

C’est le dernier coup de théâtre dans le petit monde de la dématérialisation en France : après le permis de conduire et la carte d’identité numérique, préparez-vous à voir débarquer… la carte Vitale sur l’application France identité ! Un petit geste pour les usagers, un grand pas pour la lutte contre la fraude sociale ? Pas si vite.

La fraude à l’Assurance maladie fait les gros titres, avec une ardoise estimée à 1,7 milliard d’euros. Mais surprise, les principaux fraudeurs ne sont pas les porteurs de la fameuse carte verte. Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), ce sont surtout les professionnels de santé qui en profitent.

Malgré cela, le gouvernement se penche sur un autre angle d’attaque : sécuriser les cartes Vitale en les intégrant à France identité, l’application qui regroupe déjà la carte d’identité numérique et le permis de conduire. L’idée ? Rendre la fraude plus difficile pour les usagers, même si ce ne sont pas eux les plus concernés.

Une intégration prévue pour 2025

Le projet d’ajout de la carte Vitale à l’application pourrait voir le jour dès le premier trimestre 2025. Après des tests dans 23 départements et une expérience avec l’app ApCV (qui, soyons honnêtes, a pris son temps), l’idée est que France identité simplifie tout ça. Avec cette nouvelle version numérique, enregistrer sa carte Vitale sera, en théorie, un jeu d’enfant.

Une solution économique ?

Cerise sur le gâteau : cette intégration ne devrait pas vider les caisses de l’État. Contrairement à des solutions plus coûteuses comme la fusion avec la carte d’identité ou une carte Vitale biométrique, ce projet est jugé plus réaliste par rapport au niveau de fraude réelle des usagers.

En résumé, une carte Vitale sur smartphone, c’est pour bientôt, et peut-être que cette fois, elle sera plus facile à gérer qu’une simple carte plastifiée. Croisons les doigts.

Source : Le Parisien

