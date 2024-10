Free lance un nouveau serveur nPerf pour les tests de débit de ses abonnés Freebox et Free Mobile

Free dispose d’un serveur nPerf anycast 100 Gb/s en Ile-de-France.

Et un de plus. Près de 3 mois après le lancement de son second serveur de tests nPerf à Paris, Free s’ouvre une nouvelle route directe vers ses abonnés. Ce nouveau serveur nPerf 100 Gb/s dit anycast, permet aux abonnés Freebox et Free Mobile de tester la vitesse de leur connexion internet de manière optimale.

Un serveur Anycast est un type de serveur utilisé dans une architecture réseau où une même adresse IP est associée à plusieurs serveurs situés à différents emplacements géographiques. Dans une configuration Anycast, les données envoyées à cette adresse IP unique sont dirigées automatiquement vers le serveur le plus proche ou le plus performant en fonction de critères tels que la latence, le nombre de sauts (hops), ou encore la charge du réseau.

L’Anycast est principalement utilisé pour améliorer les performances, la résilience et la disponibilité des services Internet comme le DNS, les serveurs web, et les réseaux de distribution de contenu (CDN). L’opérateur dispose également de serveurs nPerf 10 Gb/s à Fort-de-France en Martinique, Saint-Denis à La Réunion, et Baie-Mahault en Guadeloupe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox