YouTube : Google rend les pubs encore plus envahissantes

Google pousse les curseurs toujours plus loin pour imposer la publicité sur YouTube, jusqu’à supprimer pendant un temps le bouton permettant de les passer.

C’est connu, Youtube cherche à tout prix à faire basculer un maximum d’utilisateurs sur sa version premium et payante, qui permet notamment de se débarasser des publicités. Une des stratégie est clairement de les rendre de plus en plus invasives.

C’est le cas sur mobile, où depuis peu, le bouton qui permet de passer les publicités n’apparaît plus immédiatement mais au bout d’un visionnage suffisamment long de la publicité. S’il est toujours possible de voir quand ce bouton apparaîtra sur la barre de défilement, cela rend tout de même la publicité plus difficilement passable et nécessite votre attention.

La méthode ne semble pas déployée chez tout le monde, il se pourrait donc qu’il s’agisse d’un test. Mais il est clair qu’à l’avenir, si vous voulez visionner moins de pubs, les bloqueurs ne suffiront peut être plus et il risque d’être nécessaire de passer à YouTube Premium, qui coûte 12.99€/mois.

