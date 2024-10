Emmanuel Macron estime que la création d’un concurrent européen à Netflix est encore possible grâce à Canal+ ou Mediawan

Pour le président de la république Emmanuel Macron, l’Europe peut encore tenir tête aux géants du streaming, notamment grâce à des acteurs français importants.

“Rien n’est perdu“, affirme Emmanuel Macron lorsqu’on l’interroge sur l’émergence d’un Netflix européen. Le président de la république a été interrogé par Variety à ce sujet, alors que le géant du streaming a récemment fête ses 10 ans sur le territoire français.

A cette époque, des discours étaient tenus et des projets lancés pour tenter de faire émerger un service de SVOD européen. On peut penser, en France, à Salto par exemple qui proposait une collaboration entre France Télévisions, M6 et TF1, mais qui a finalement complètement échoué. “Notre industrie en France a bien résisté depuis le lancement des plateformes et nous somme très bons pour produire des contenus. Voilà notre force. Nous avons de grands acteurs, de bons scénaristes, de bons réalisateurs […] Mais il est vrai que nous manquons de très gros producteurs, diffuseurs et d’une plateforme du type Netflix” reconnaît le président.

Cependant, il estime que la situation n’est pas désespérée. “Nous avons des acteurs majeurs qui sont Français, Vivendi, Canal+, Banijay, Mediawan“, cite-t-il. Il est vrai que Canal+ produit énormément de films et de séries et Mediawan est leader européen en production de fictions. Emmanuel Macron cite également de grands réseaux de distribution comme MK2, Pathé ou Gaumont. Ainsi, à son sens, une aventure européenne à la Netflix n’est pas perdue et la France pourrait y jouer un grand rôle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox