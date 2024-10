Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free Proxi vous sauve la fibre même le dimanche, Orange a la mémoire courte

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Un dimanche qui commence mal mais qui finit bien pour cet abonné Freebox qui s’est vu débrancher sa ligne par un “malotru”. Heureusement Free Proxi, le service d’assistance de proximité de Free, est venue à sa rescousse. Ce Freenaute n’a pas manqué de remercier l’opérateur dont le service est ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 21h.

Free Proxi est disponible jusqu’à 21h même le dimanche… 👍🏻 https://t.co/pnvZ6dUSvS pic.twitter.com/8jOGufNhgh — JY (@jy) October 8, 2024

Game over pour les abonnements YouTube Premium à bas prix grâce à un VPN.

Selon cet avocat spécialisé dans le numérique, Orange, c’est l’hôpital qui se fout de la charité.

Orange aux opérateurs : bonjour, on va augmenter nos tarifs du génie civil à hauteur de 70% sous 30 jours. Et on sera intraitables sur les contestations. Aussi Orange : comment ça ? VMware augmente à bref délai le prix de ses licences ? C’est intolérable, nous allons contester ! https://t.co/O3ZbaKacXs — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) October 3, 2024

Au Havre, Windy, un robot agent de sécurité a pour mission de détecter les voleurs au supermarché, dans les points morts.

🇫🇷🤖 INSOLITE | Des robots déambulent désormais dans deux supermarchés du Havre pour épauler les agents de sécurité. Grâce à eux, les vols ont diminué de 30 %. pic.twitter.com/9qYBPO97Sp — Cerfia (@CerfiaFR) October 8, 2024

Être hyper connecté cela ressemble à ça, qui fait mieux ? Il faudrait désormais des boîtes aux lettres connectées.

Depuis plus d’un mois, je me balade avec seulement mon iPhone 📱. Le combo Tesla 🚗 + serrure connectée Apple keyless 🔒 + Apple Pay 💳 me permet de me passer de porte-cartes et de clés. Le seul point noir c’est la boîte aux lettres … je dois penser à prendre la clef de tps… pic.twitter.com/u1pA7Zzu76 — Powl (@powl_d) October 6, 2024

