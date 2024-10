La nouvelle box WiFi 7 d’Altice se rapproche de SFR

La box WiFi 7 développée par Altice Labs foule le sol français publiquement pour la première fois.

Lors du Network X qui se tient actuellement à Paris, Altice a présenté ces nouvelles innovations dont sa nouvelle box WiFi 7 développée dans un premier temps pour le marché portugais où le groupe opère via son opérateur Meo.

“Nos experts présentent la fibre Wi-Fi 7, conçue pour porter la connectivité plus loin. Découvrez des solutions de nouvelle génération pour les réseaux de distribution optique, les modules multi-PON, les systèmes Wi-Fi et bien plus encore”, a posté sur X Altic Labs.

Day 1 at @networkx_event! Our experts are showcasing the Wi-Fi 7 Fiber Gateway, designed to take #connectivity further. Discover next-gen solutions for Optical Distribution Networks, multi-PON modules, Wi-Fi systems, and more. Visit us at stand D09! #NetworkX pic.twitter.com/IXGOgKXbAE

— Altice Labs (@altice_labs) October 8, 2024