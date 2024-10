Free Mobile donne de nouvelles informations très utiles pour ses abonnés qui voyagent

En plus d’afficher le prix du Mo, du SMS et MMS envoyé et reçu et des appels fixes et mobiles tout en indiquant les destinations incluses, Free Mobile affiche désormais les opérateurs partenaires disponibles dans chacun des pays. Mais pas seulement puisqu’il est désormais possible de savoir de quelle génération de téléphonie mobile vous bénéficierez durant vos pérégrinations, GSM, GPRS, LTE, 5G NSA et VOLTE.