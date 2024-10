Choc des box : la Bbox Ultym avec son boost de débit face aux Freebox Ultra et Ultra Essentiel

En proposant désormais des débits de 8 Gbit/s en download sur sa Bbox Ultym, Bouygues Telecom marche maintenant sur les plates-bandes de Free. Cependant, que vaut réellement l’offre face à la Freebox Ultra et sa version Essentiel, qui proposent le même débit ? Réponse avec ce comparatif.

Depuis le début de la semaine, l’offre Bbox Ultym propose des débits descendants à 8 Gbit/s, une première chez l’opérateur. L’offre a également vu son prix augmenter de deux euros par mois, mais n’a pas changé en termes de contenus. Si Bouygues Telecom cherche clairement à répliquer à la nouvelle box haut de gamme de Free avec cet enrichissement, l’offre arrive-t-elle à concurrencer directement la Freebox Ultra ou, plus proche du tarif, la Freebox Ultra Essentiel ?

Univers Freebox s’est ainsi penché sur les trois offres et vous propose ainsi un comparatif pour déterminer quelle offre est la meilleure pour vous. Les données saisies sont celles affichées au matin du 10 octobre 2024. Si vous lisez cet article plus tard, les informations sont susceptibles de changer. Nous avons ainsi pris chaque offre dans sa présentation directe sur les sites des divers opérateurs

Prix et connectivité

Prix Freebox Ultra Essentiel 39.99€/mois pendant un an puis 49.99€/mois

Prix total sur deux ans : 1079.76€

Sans engagement Freebox Ultra 49.99€/mois pendant un an puis 59.99€/mois Prix total sur deux ans : 1319.76€

Sans engagement Bbox Ultym 42,99€/mois pendant six mois puis 49,99€/mois

Prix total sur deux ans : 1151.76€

Engagement 12 mois Débits Freebox Ultra Essentiel Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload Freebox Ultra Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 8 Gbit/s en upload Bbox Ultym Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload WiFi Freebox Ultra Essentiel WiFi 7 Freebox Ultra WiFi 7 Bbox Ultym WiFi 6E Compatibilité ADSL Freebox Ultra Essentiel Non Freebox Ultra Non Bbox Ultym Oui

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Freebox Ultra Essentiel 230 chaînes (Freebox TV)

+ 50 chaînes thématiques avec TV by Canal inclus Freebox Ultra 230 chaînes (Freebox TV)

+ 50 chaînes thématiques avec TV by Canal inclus Bbox Ultym Plus de 180 chaînes Player Freebox Ultra Essentiel Player Pop 4K, Android TV, 320 heures d’enregistrement dans le cloud Freebox Ultra Player Pop 4K, Android TV, 320 heures d’enregistrement dans le cloud Bbox Ultym Décodeur TV Bbox 4K HDR, enregistreur TV 100H Services SVOD inclus Freebox Ultra Essentiel Non Freebox Ultra Netflix Standard avec Pub Disney+ Standard avec Pub

Canal+ en Live

Oqee Ciné

Universal+ (4 chaînes et replay)

Amazon Prime Bbox Ultym Amazon Prime offert 12 mois puis 6€99/mois

Universal+ inclus 12 mois puis 5€99/mois Servces annexes Freebox Ultra Essentiel Free Ligue 1

Oqee Ciné Freebox Ultra Free Ligue 1

Oqee Ciné

Cafeyn Bbox Ultym Diagnostic WiFi

Cafeyn offert 12 mois puis 9,99€/mois

Téléphonie et accessoires

Destinations incluses Freebox Ultra Essentiel Appels illimités vers les fixes de 110 destinations

Appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe + USA, Canada, Chine Freebox Ultra Appels illimités vers les fixes de 110 destinations

Appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe + USA, Canada, Chine Bbox Ultym Appels illimités vers les fixes et mobiles en France/Europe/Suisse et vers les fixes de plus de 110 pays Avantage mobile inclus Freebox Ultra Essentiel Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois Freebox Ultra Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois Bbox Ultym Offre B.iG, réduction de 7€ sur l’offre box et plusieurs remises sur les forfaits mobiles selon le nombre d’offres reliées Répéteur WiFi Freebox Ultra Essentiel 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) Freebox Ultra 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) Bbox Ultym Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 inclus (sur demande) Autres accessoires Freebox Ultra Essentiel Pocket WiFi, 200 Go avant raccordement à la fibre puis 50 Go par mois (sur demande)

Back-up 4G (sur demande) Freebox Ultra Pocket WiFi, 200 Go avant raccordement à la fibre puis 50 Go par mois (sur demande)

Back-up 4G (sur demande) Bbox Ultym Mini box 4G de 50 Go sur demande

Verdict : la Freebox Ultra bien plus complète mais plus chère, la version Essentiel très proche de sa concurrente

Si la Freebox Ultra constitue toujours une proposition assez anormale sur le marché, tant par son contenu que par son prix, ce n’est pas une surprise. La richesse de l’offre en termes de contenus et la disponibilité du WiFi 7 en font clairement une offre très complète et difficilement concurrencée. Cependant, la Bbox Ultym a pour elle un prix moins élevé que l’Ultra, mais plus chère que la version Essentiel. Du côté de l’offre Essentiel, elle vient se battre à armes égales puisque, sur deux ans, l’offre est tout aussi onéreuse que sa concurrente et proposer tout de même plus de chaînes incluses ainsi que le WiFi 7 et des accessoires intéressants.La Bbox Ultym possède cependant un avantage non négligeable : sa disponibilté en ADSL, même si cette technologie ne permet pas de profiter des débits impressionnants de la fibre, cela permet à certains n’étant pas encore raccordés de disposer d’une solide proposition avec notamment des offres promotionnelles sur certains services et un WiFi réputé pours sa qualité.

