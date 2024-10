TF1 envisage de s’allier avec une plateforme, une première

TF1 se dit pour la première fois prête de faire équipe avec une plateforme de streaming pour produire une fiction.

Si on connaît les services de SVOD pour leurs contenus originaux et la diffusion d’autres programmes, ces derniers sont aussi co-producteurs de séries et de films. TF1, de son côté, produit lui aussi de nombreux contenus, y compris de la fiction mais n’avait pas encore fait appel à ces plateformes pour développer de nouveaux programmes. Cela pourrait bientôt changer, selon Ara Aprikian, directeur général des contenus de la chaîne.

“Nous travaillons sur un nouveau projet de fiction événementielle avec une diffusion par salves d’épisodes, produite par Newen. Il nous séduit beaucoup. Une plateforme pourrait s’y associer, ce qui serait une première !” affirme-t-il dans une interview pour le Parisien. Sans pour autant oublier de nuancer, puisqu’il s’agit d’un processus qui engagerait la chaîne sur le long terme, la décision “devrait être prise d’ici quelques semaines“.

Aucune précision sur le format du programme ou même sur la plateforme en question : s’agira-t-il d’un des mastodontes comme Netflix, Disney+ ou Prime Video, ou d’une plateforme émergeante comme Paramount+ ou Max ? Le mystère reste entier, mais il semble que malgré le lancement de TF1+ qui visait notamment à les concurrencer, les services de streaming ne soient pas vus uniquement comme des rivaux de la Une.

