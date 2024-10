Après avoir taclé Free, Orange vient de lancer la 5G sur les fréquences 700MHz, qu’il considérait pourtant comme de la fausse 5G

Après Free, Orange s’y met !

L’opérateur historique Orange vient tout juste d’activer ses premières antennes 5G en 700 MHz à Marseille et à Toulouse. Il devient ainsi le deuxième opérateur, après Free, à proposer de la 5G sur cette fréquence, dite “fréquence en or”, qui présente l’avantage de mieux traverser les murs et d’avoir une portée plus longue. En revanche, le débit est plus faible que celui des fréquences plus élevées.

Pourtant, Orange avait critiqué Free lorsque ce dernier avait été le premier à lancer la 5G sur la fréquence 700 MHz. Stéphane Richard, alors PDG, avait déclaré fin 2020 : “Nous lancerons la 5G sur la bande des 3,5 gigahertz. C’est la seule bande qui permet de faire de la vraie 5G.” Finalement, Orange a dû se résoudre à utiliser la 700 MHz pour profiter de ses avantages.

Pour ces premières activations, Orange a choisi Marseille et Toulouse, deux grandes villes, avec un total de 339 antennes 700 MHz en service. Cependant, il lui reste encore du chemin pour rattraper Free, qui a déjà activé près de 20 000 sites 5G 700 MHz sur l’ensemble du territoire.

Carte des antennes 700MHz d’Orange à Marseille

Carte des antennes 700MHz d’Orange à Toulouse

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox