C’est parti pour les “Jours Flash Prime” d’Amazon réservés uniquement aux abonnés Prime

Pendant 2 jours, Amazon lance son événement shopping exclusif pour les membres Amazon Prime. Au programme, “des ventes flash exceptionnelles” avec le high-tech à l’honneur.

Les Jours Flash Prime reviennent ce 8 et 9 octobre 2024 ! Pendant deux jours, Amazon offre à ses membres Prime des milliers de promotions exclusives sur une vaste sélection comme l’électronique, et le high-tech avec des remises sur ses propres appareils (40% su Fire TV Stick) comme sur ceux de nombreux fabricants de smartphones, ordinateurs, écouteurs, objets connectés et accessoires.

Inclus certains abonnés Freebox (Ultra, Delta) ou offert pendant 6 mois à d’autres (Révolution, Pop), l’abonnement Amazon Prime permet profiter de cet événement sans frais supplémentaires. Astuce, activez vos alertes sur les produits de votre choix pour être averti dès qu’ils sont en promotion et ne rien manquer.

