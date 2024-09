Telegram accepte finalement de donner IP et numéros de téléphones aux enquêteurs

Après plusieurs scandales, le réseau social Telegram annonce des changements majeurs dans sa politique de modération.

Davantage de modération, une collaboration avec les enquêteurs… Après les divers scandales touchant Telegram, la plateforme d’échange de message devenue un réseau social décide de montrer patte blanche. Son patron Pavel Durov, récemment mis en examen, affirme ainsi par exemple que la modération sera renforcée avec des humains alors qu’auparavant, c’était majoritairement géré par intelligence artificielle.

Telegram entend également collaborer plus facilement avec les autorités en communiquant les adresses IP et les numéros de téléphones d’utilisateurs faisant l’objet “d’une demande légale et valide”. De quoi identifier des personnes ayant violé les règles du réseau social, notamment des groupes où s’échangeaient des deepfakes pédopornographiques par exemple.

Source : BFM

