Pas de 5G SA ni de RCS pour les abonnés Free Mobile dans la nouvelle bêta d’iOS 18.1

Pas de nouveauté pour Free Mobile dans la mise à jour développeur d’iOS 18.1 bêta 5.

Une nouvelle mise à jour du bundle opérateur est désormais disponible sous iOS 18.1 Bêta 5. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, une mise à jour du bundle opérateur (ou “carrier bundle”) est une mise à jour spécifique des opérateurs de téléphonie mobile pour améliorer les fonctionnalités réseau et les paramètres de connexion sur les appareils iOS. Cette mise à jour, portant le numéro de version 59.5.1, apporte quelques corrections. Cependant, les abonnés Free Mobile restent sur leur faim suite aux dernières annonces concernant le RCS ou encore le lancement de la 5G SA, qui ne sont pour le moment pas compatibles sur les iPhone sans une mise à jour d’Apple.

La principale amélioration de cette mise à jour concerne la gestion de l’IP en roaming chez Free Mobile. Cette correction devrait améliorer la stabilité et la performance des connexions lorsque vous êtes en itinérance, ce qui est une bonne nouvelle pour les voyageurs fréquents. Malheureusement, cette mise à jour ne marque pas l’arrivée tant attendue de deux technologies pour les abonnés Free Mobile.

Le RCS, qui permet des fonctionnalités avancées de messagerie telles que le partage de fichiers, les appels vidéo et les discussions de groupe, reste inaccessible pour les abonnés Free Mobile. De même, la 5G SA, qui offre des performances réseau améliorées par rapport à la 5G NSA (Non-Standalone), n’est pas encore disponible sur les iPhone, il faudra encore patienter. Il est à noter que les bundles d’Orange et de Bouygues Telecom n’ont pas non plus été mis à jour, ce qui signifie qu’ils ne proposent pas encore le RCS. Seul SFR propose actuellement le successeur du SMS sur les iPhone, offrant ainsi une expérience de messagerie plus riche à ses utilisateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox